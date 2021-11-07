Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса», который проходил в Париже. Матч завершился со счетом 3:6; 6:4; 6:3.

Джокович сумел выполнить шесть эйсов, допустить две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов. В активе Медведева семь подач навылет, три двойные ошибки и три брейка.

Теннисисты провели на корте более двух часов. Счет личных встреч между спортсменами стал 6:4 в пользу первой ракетки мира. Последний раз атлеты встречались в финале US Open-2021. Тогда победу вырвал россиянин.

В случае триумфа Медведем мог бы сравняться по количеству выигранных «Мастерсов» со своим соотечественником Маратом Сафиным, на счету которого пять побед на данных турнирах.