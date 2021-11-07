Читателей Daily Mail рассмешил материал о причинах визита главы ЦРУ Бернса в Москву

Читатели британского издания Daily Mail активно обсуждают материал издания о причинах визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву.

Ряд мировых СМИ, в том числе Daily Mail распространили информацию о том, что президент США Джо Байден послал Бернса в Москву из-за якобы крупного скопления российской военной техники на границе с Украиной. Таким образом американский лидер хотел предостеречь Россию от непоправимой ошибки.

Однако спутниковые снимки с колоннами техники, на которые опирались издания, были сделаны вовсе не на границе с Украиной. Эту же информацию подтвердили в Киеве. Но СМИ продолжили распространять свои заведомо ложные материалы.

В комментариях под новостным сюжетом читатели Daily Mail отметили, что подобные претензии к России выглядят смешно. Они поставили Вашингтон на место тем фактом, что Москва может двигать войска по своей территории, как пожелает.

«Джо говорит России, что она не может иметь войска на своей собственной границе? Может быть, если бы у США были войска на своей границе, не было бы такого наплыва мигрантов», — написал один из пользователей.

Стоит отметить, что в Москве действительно подтвердили обсуждение темы Украины с Бернсом. Однако, о чем конкретно шла речь, не уточняется.