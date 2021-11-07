Другой Горбачев. Какие факты своей биографии сфальсифицировал последний генсек СССР

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев намеренно скрыл или исказил некоторые факты своей биографии ради успешной партийной карьеры, сообщает «Русская семерка» со ссылкой на данные историков.

При вступлении в ЦК КПСС будущий генсек утверждал, что его родители — рабочие. При этом на деле члены семьи Горбачева трудились в колхозе, а сам он был потомственным крестьянином.

Партия же отдавала преимущество пролетариату, поэтому сотрудники райкома посоветовали молодому человеку немного соврать при заполнении анкеты. Вранье, впрочем, получилось относительным: отец Михаила Сергеевича был комбайнером, причем не в колхозе, а в совхозе — на государственном предприятии. Позже Сергей Горбачев перешел работать на машинно-тракторную станцию, окончательно порвав с крестьянскими корнями.

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Второй момент, скрытый Михаилом Горбачевым от товарищей по партии — репрессированные родственники. В этом генсек признавался в своих мемуарах «Остаюсь оптимистом»: его дед Пантелей Гопалко не был судим, но провел несколько месяцев в тюрьме по подозрению в троцкизме. Другой дед, Андрей Горбачев, был отправлен в двухлетнюю ссылку по обвинению в невыполнении плана сельскохозяйственных работ. Как ответил на каверзный вопрос в анкете будущий партийный деятель осталось загадкой, но с такой семейной историей он вряд ли мог подняться вверх по партийной лестнице.

Третьим темным пятном в биографии спорной исторической персоны стал его рабочий стаж, утверждают авторы книги «Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева».

«…В анкете Горбачев указал, что он трудился помощником комбайнера в течение двух лет после окончания школы. Но на самом деле работал Михаил Горбачев во время учебы. <…> Ложь в анкете снимала вопрос о двухлетнем пропуске в обучении, который был обусловлен оккупацией Привольного немцами. Наверняка, если бы Горбачев написал правду, последовали бы долгие расспросы о том, чем занимался подросток на оккупированной территории», — отмечают со ссылкой на историков журналисты.

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