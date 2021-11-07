Саакашвили отказался от врачей после публикации кадров с употреблением пищи

Объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от врачей после того, как минюст страны опубликовал видео с трапезой политика.

Соответствующую информацию распространил личный лечащий врач политика Николоз Кипшидзе.

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — сказал он.

Саакашвили вернулся на родину после восьми лет пребывания на Украине в преддверии октябрьских выборов в Грузии. Местные правоохранительные органы арестовали его и поместили под стражу в тюрьму, где он и объявил голодовку. На текущий момент политику грозит девять лет тюремного заключения по двум уголовным эпизодам. Срок может увеличиться после рассмотрения остальных дел.