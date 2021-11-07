Журналист Ассанж подал в суд на главу минюста Великобритании из-за невозможности жениться

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе с невестой Стеллой Моррис подали в суд против главы минюста Великобритании и начальницы тюрьмы Белмарш, в которой находится журналист, так как возлюбленным запретили пожениться. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Пара связала невозможность заключить брак с «политической войной» против Ассанжа. Ранее СМИ писали, что около пяти лет назад политики из США и руководство ЦРУ якобы поднимали вопрос убийства основателя WikiLeaks. Журналист нашел укрытие в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

«Нет причин для политического вмешательства в то, что является основополагающим правом человека», — поделилась своим мнением Стелла Моррис.

Возлюбленные пытаются добиться разрешения на свадьбу на территории тюрьмы с мая текущего года. Однако все обращения и просьбы невесты Ассанжа оставались без ответа.

В поданном иске пара обвинила Доминика Рааба и начальницу Белмарша Дженни Луис в том, что они злоупотребляют властью, а также лишают их и будущих детей прав. Адвокаты Моррис и австралийского журналиста считают, что действия обвиняемых в данном вопросе «неуместны и иррациональны».