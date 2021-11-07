ФК «Ростов» разгромил «Рубин» в матче 14-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» разгромил «Рубин» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, проходившем на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Счет на табло к концу игры составил 5:1 в пользу хозяев. Автором первого гола на 37-й минуте стал крайний полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев. Спустя пять минут игрок «Ростова» Хорен Байрамян сравнял счет.

На 50-й минуте игры Дмитрий Полоз вновь обеспечил доминацию «Ростова», оформив второй гол в ворота соперников. Еще через пять минут голом отметился Понтус Альмквист. Автором четвертого гола в ворота «Рубина» стал Али Соу, а в завершение серии выступил Даниил Глебов, забивший пятый мяч и поставивший точку в этом противостоянии.