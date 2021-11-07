Принц Гарри навестит Елизавету II без жены

Сын покойной принцессы Дианы Гарри планирует вернуться в Великобританию без жены Меган Маркл. Герцог Сассекский обеспокоен состоянием здоровья королевы Елизаветы II.

Принц Гарри хочет навестить бабушку, которая не так давно попала в больницу. По данным издания Express, герцог переживает из-за состояния здоровья родственницы и постоянно поддерживает с ней связь.

«Несмотря на все свои обиды на королевскую семью, он обожает свою бабушку и ужасно скучает по ней», — сообщает источник.

Меган Маркл и двое ее детей, Арчи и Лиллибет, скорее всего, останутся дома в США. Ранее сообщалось, что 95-летняя королева из-за ухудшения состояния отменила визит на экологический саммит мировых держав. Причина госпитализации остается неизвестной.