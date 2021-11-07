Захарова призвала США повлиять на ситуацию с работой дипломатических ведомств

Вашингтон должен осуществить конкретные шаги для разблокировки ситуации с работой дипломатических миссий обеих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такой сценарий развития событий поможет сторонам продвигаться к нормализации отношений.

«Если они хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — сказала она.

Вместе с тем Захарова добавила, что соответствующее послание было передано заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в Москву.

Ранее стало известно, что власти США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско. Этот объект находился в государственной собственности России.