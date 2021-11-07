Баскетбольный ЦСКА установил антирекорд последних 20 лет

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу (64:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» потерпели пять поражений подряд во всех турнирах.

Восьмикратный победитель Евролиги трижды проиграл в престижнейшем клубном турнире, дважды — в Единой лиге ВТБ. Это повторение самой длинной серии поражений для клуба за 20 лет. Греческий наставник ЦСКА Димитрис Итудис также обновил антирекорд по количеству проигрышей подряд за время работы в московской команде.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Канаан, в его активе 25 набранных очков. У ЦСКА по 15 очков набрали форвард Уилл Клайберн и разыгрывающий защитник Габриэль Лундберг.