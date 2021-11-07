Пресс-секретарь Зеленского Никифоров поставил под вопрос работу «нормандского формата»

Функционирование «нормандской четверки» вызывает сомнения, уверен пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он выступил с заявлением в эфире местного телеканала. У пресс-секретаря поинтересовались, готов ли Зеленский вынести на повестку «четверки» экологические вопросы Донбасса. В ответ Никифоров заявил, работа всего «нормандского формата» стоит под вопросом.

«Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», — пояснил он.

Ранее встречи «четверки» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, переговоры должны проводиться ради достижения результата, однако Запад использовал диалог «для выгораживания действий их украинских протеже».