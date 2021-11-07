Голландский суд мог выбрать любую лабораторию для проведения исследования, однако остановился на литовском учреждении. С таким заявлением выступил австралийский журналист Джон Хелмер.

Он прокомментировал возобновление судебного разбирательства по делу о крушении Boeing-777 в 2014 году в Донбассе. Прокуратуре потребовалось проверить подлинность аудиозаписей, приобщенных к делу. Их приписывают одному из фигурантов расследования Олегу Пулатову, передает «ПолитРоссия».

Неоднозначная выходка Нидерландов по делу MH17 вызвала удивление у австралийского журналиста Хелмера. Амстердам решил отправить записи на экспертизу в Литву.

«Голландские судьи искали по всему миру лабораторию, чтобы проверить, не подделала ли СБУ телефонные записи, используемые в качестве доказательств в суде. В итоге они выбрали литовский центр судебной экспертизы», — иронично подчеркнул журналист.

Литовский центр судебной экспертизы в Вильнюсе не обнаружил склейки или других изменений на аудиозаписях. Однако расследование по делу MH17 обслуживает западные интересы, которые предполагают дискредитацию России. Поэтому говорить об объективном анализе доказательств не приходится, резюмирует «ПолитРоссия».

Ранее голландский суд приобщил к делу материалы российского концерна «Алмаз-Антей». Предприятие представило ответы на вопросы защиты.