Андрей Шевченко возглавил итальянский «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назначен на должность наставника итальянского «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter-аккаунте.

Известно, что соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. В минувшую субботу руководство клуба из Генуи уволило 57-летнего специалиста Давиде Баллардини.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. ???????? @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. ???????? @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN