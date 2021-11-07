В Японии впервые за год и три месяца не выявлено смертей от коронавируса

Впервые за год и три месяца в Японии не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные по всем префектурам страны.

Отмечается, что последний раз нулевой показатель смертности от коронавирусной инфекции фиксировался в государстве в августе прошлого года. Согласно статистике, за минувшие сутки по всей стране с населением почти в 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 — в столице Японии.

Кроме того, в тяжелом состоянии в больничных палатах интенсивной терапии во всему государству в данный момент находятся 100 инфицированных японских жителей.

Стоит отметить, что в Японии с начала пандемии было выявлено более 1,72 млн случаев заражения коронавирусом, 18 309 человек умерли, свыше 1,7 млн выздоровели.