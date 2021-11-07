Ушел из жизни последний в истории министр путей сообщения РФ Морозов

Бывший министр путей сообщения России Вадим Морозов скончался на 68-м году жизни.

Морозов занимал должность министра путей сообщения Российской Федерации с октября 2003 года по февраль 2004 года. Весной 2004 года Министерство путей сообщения РФ прекратило свою деятельность в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Последний глава упраздненного министерства также был вице-президентом РЖД с 2005 по 2015 год и руководил оперативной деятельностью компании-перевозчика. Также Вадим Морозов с 2018 по 2019 год числился научным руководителем Российского университета транспорта.