Ведущая Скабеева рассказала о присяге американскому флагу в школе

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, как во времена учебы в школе ее заставляли приносить клятву американскому флагу на ежедневной основе.

Соединенные Штаты уделяли большое внимание политике "мягкой силы". Особенно выражено это было в 90-х годах, когда руководство России после распада СССР заявило о намерении сотрудничать с Западом. Американцы решили сполна воспользоваться этой ситуацией.

Телеведущая отметила, что родители устроили ее в платную российско-американскую школу с религиозным уклоном. В ней с учениками проворачивали хитрый трюк. Во всех кабинетах висел американский флаг, а сотрудники школы заведения заставляли учеников на ежедневной основе зачитывать клятву звездно-полосатому полотну. Ситуация продолжалась, пока в дело не вмешались родители детей.

«Это то, как агрессивно американцы навязывали нам свои ценности, как американцы заставляли нас стать не тем, кем мы являемся на самом деле. А мы что? Что мы?» — возмущается она.

Телеведущая добавила, что российская сторона должна взять на вооружение такой подход.

Ранее стало известно, что Скабеева назвала президента США Джо Байдена «дедом». Соответствующую оценку она сделала после встречи американского лидера с папой римским.