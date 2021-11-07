Приближающийся к аэропорту Ванкувера разрушительный смерч попал на видео

Огромный по своим размерам смерч надвигается на аэропорт канадского города Ванкувер. Кадры приближающегося урагана опубликовали в Сети.

На одном из видео можно заметить, что смерч движется прямо по направлению к воздушной гавани. Министерство окружающей среды Канады предупредило, что местное население должно «подготовиться к суровой погоде».

«Это опасная и потенциально опасная для жизни ситуация», – говорится в сообщении министерства.

Других данных о приближающемся смерче нет. О разрушениях не сообщается.