«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью против «Урала» на выезде

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата — «Уралом» — в гостевом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0.

Бразильский хавбек сине-бело-голубых Клаудиньо во втором тайме получил прямую красную карточку за грубый фол на игроках «Урала». Форвард Артем Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе петербургского клуба, но не отметился результативными действиями и был заменен.

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 30 очков. «Урал» идет на последнем месте — 11 очков. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, петербуржцы на «Газпром Арене» примут «Нижний Новгород» (19 ноября), «Урал» 20 ноября на выезде сыграет с «Крыльями Советов».