Захарова рассказала о новых атаках беспилотников ВСУ на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взрыв сброшенной бомбы произошел в 20-30 метрах от сотрудников миссии.

Ранее атака украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar попала на видео: дрон сбросил бомбу на артиллерийскую установку ополченцев непризнанных республик, уничтожив ее за считанные секунды. В Евросоюзе крайне сдержанно отреагировали на очевидное нарушение Киевом Минских соглашений: применение боевых БПЛА осудили лишь отдельные депутаты Европарламента, но официальных заявлений так и не прозвучало.

«Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ. Киев нарушает Минские договоренности», — заявила Захарова в Telegram.

flickr.com / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Париж и Киев, выступающие за нормандский формат переговоров, «не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима», подчеркнула чиновница. Своими действиями украинское руководство убивает достигнутые ранее договоренности, а также «надежду граждан Украины на мирную жизнь».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему применение беспилотников Bayraktar на Донбассе не возмутило власти Германии и Франции.