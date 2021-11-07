Госзакупки по-южному. Власти Ростовской области потратят на пиар в СМИ более миллиарда рублей

Огромные средства из бюджета правительство Ростовской области потратит на услуги СМИ, иными словами — на собственный пиар по радио, телевизору и в интернете. Только за конец сентября и начало ноября ростовские чиновники открыли аукционов и конкурсов на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

При этом статьи расходов крайне странные, как и выбор поставщика. Формулировки в конкурсах расплывчаты, а целесообразность траты огромных сумм на «заказуху» в СМИ сомнительна. Конечно, речь идет не только об «оказании услуг в средствах массовой информации»: даже при реализации, на первый взгляд, социальных программ местные чиновники умудряются подозрительно «шикануть».

Десятки миллионов на субтитры по «телеку»

На сурдоперевод и написание субтитров для неназванных «программ на телеканале» правительство Ростовской области готово потратить около 60,3 миллиона рублей. Создается впечатление, будто платить ростовчанам придется за каждую букву бегущей строки внизу экрана. А может сурдопереводчики ныне получают зарплату с шестью нулями?

Пикантности ситуации добавляет то, что конкурс проводится в рамках областной госпрограммы «Доступная среда», а оказание услуг рассчитано не на десять лет, а всего-то на весь 2022 год. Если разделить сумму контракта на 12 месяцев, то получится более 5 миллионов рублей ежемесячно — столько жителям региона будет стоить сурдоперевод телепередач для людей с глухотой на местном канале. В еще одном конкурсе с абсолютно идентичной целью указывается сумма в 14,6 миллиона рублей.

За «создание информационной доступности для инвалидов» правительство готово заплатить подрядчику около 10 миллионов рублей. Благо «оказание услуг на радиоканале» стоит в десять раз меньше — почти 1,2 миллиона.

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Пиар властей за народные деньги

Когда мы говорим о том, что правительство Ростовской области потратит деньги на политический пиар, это не преувеличение и не передергивание фактов. Возьмем конкурс почти на 4,7 миллиона рублей. Формулировка классическая: «оказание услуг» в СМИ и «на сайте» в интернете. Пролистав 82 страницы приложенного документа, находим пояснение — исполнитель должен «освещать деятельность» правительства Ростовской области, «производя материалы» и размещая их «в периодическом печатном издании», а также в Сети.

Идем далее. Привлекает внимание иронично соседствующий с вышеуказанными тендерами конкурс на проведение социологического исследование по теме «О состоянии коррупции в Ростовской области в текущем году» (на социологию в области предпочитают не тратиться — подрядчику достанется всего 450 тысяч рублей).

В 2022 году на услуги СМИ чиновники готовы выдать по очередному контракту около 23 миллионов рублей. Пока неизвестно, чем планируют отличиться перед жителями Ростовской области местные министры, но их работа, кажется, будет грандиозной. 400 минут увлекательных сюжетов, 106 минут ярких телепередач, еще 106 минут повтора этих телепередач, 235 минут интереснейших интервью, 40 минут программ, 206 минут аудиороликов на радио — и все о работе бравых чиновников.

Сведений о том, какая организация сорвет такой куш, пока нет. Но есть обоснованные предположения.

Признаки картеля

Как отмечает ряд источников, основные подрядчики областного правительства — ГУП «Дон-Медиа» и компании «Северо-Кавказского информационного агентства» (ООО «СКИА» и ООО «СКИАА»), принадлежащие бизнесмену Игорю Тюрину. Его сожительница, Светлана Мананкина, советник губернатора Ростовской области Василия Голубева. И это вряд ли совпадение.

ИА «Политика Сегодня» /

Такого же мнения в 2017 году придерживалась и Федеральная антимонопольная служба, заподозрившая картельный сговор не без участия губернатора Голубева. ФАС передала дело в прокуратуру и ФСБ: антимонопольщики полагали, что ростовские власти тратили деньги на собственный пиар с выгодой для конкретных уполномоченных лиц. Но все, что происходит в Ростовской области, остается в Ростовской области — спустя почти пять лет «воз и ныне там».