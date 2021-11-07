Джокович назвал сильные стороны Медведева перед финалом «Мастерса»

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал сильные стороны своего соперника в финале турнира серии «Мастерс» в Париже Даниила Медведева. Серб и россиянин сыграют 7 ноября, старт — в 17:00 по московскому времени.

Джокович указал, что Медведев стал увереннее играть в Париже, допуская минимальное количество ошибок. По мнению сербского теннисиста, финал «Мастерса» — большая битва.

«Медведев сильно и остро подает, пропускает мало атак. Это было заметно в матче с [Александром] Зверевым, также недавно мы сыграли с Даниилом плотный тренировочный сет», — передает слова 34-летнего серба журналист Саша Озмо в своем Twitter-аккаунте.

В сентябре 2021 года Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open — 6:4, 6:4, 6:4.