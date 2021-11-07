Власти Ставропольского края не будут продлевать нерабочие дни в регионе

Правительство Ставропольского края приняло решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября.

Сообщение поступило от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он дополнил, что учащиеся общеобразовательных учреждений выходят с каникул. Однако с 8 по 15 ноября уроки будут проходить в дистанционном формате.

«Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели», — написал на своей странице в социальной сети Instagram Владимиров.

С начала распространения коронавируса в регионе выявили 101 071 случай заражения инфекцией. Зарегистрировано 4295 летальных исходов. Выздоровели от болезни 77 969 пациентов.