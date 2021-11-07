Президент России дистанционно примет участие в саммите АТЭС на следующей неделе

Российский президент Владимир Путин удаленно присоединится к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

Недавно посол Кирилл Барский комментировал формат саммита в ноябре 2021 года. По его словам, форум пройдет онлайн, соответствующую инициативу выдвинуло новозеландское председательство. Зарубин рассказал о планах президента России на неделю, отметив, глава государства также присоединится к встрече дистанционно.

«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно... Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», — отметил журналист на канале «Россия-1».

Ранее МИД Палестины анонсировал возможную встречу президента страны Махмуда Аббаса с Владимиром Путиным. По информации ведомства, переговоры состоятся 23 ноября.