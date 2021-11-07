Кадыров и Симоньян пришли к согласию после инцидента с дракой кавказцев в Новой Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Стороны урегулировали разногласия, возникшие на фоне ситуации с избиением и кавказцами в Новой Москве, по телефону.

Недавно в Новой Москве четыре молодых человека избили отца, вышедшего на улицу с ребенком. Симоньян в Telegram прокомментировала инцидент, раскритиковав участвовавших в потасовке «лиц кавказской национальности». В ответ Кадыров возмутился упоминанию нации нападавших в СМИ. Позже глава Чечни сообщил о примирении с журналисткой.

«По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых...» — написал Кадыров в Telegram.

Ранее участникам нападения в Новой Москве предъявили обвинение. Следственный комитет также направил в суд обращение об аресте граждан.