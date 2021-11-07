Ряд коронавирусных ограничений продолжит действовать в Москве после окончания нерабочих дней

Жители Москвы вернутся к обычному рабочему режиму с 8 ноября, однако в регионе продолжат действовать некоторые ограничения.

Согласно сообщению на официальном сайте мэра Москвы, в городе продолжит действовать правило, согласно которому руководители предприятий должны будут перевести часть своих сотрудников на дистанционную форму работы. Посещать театры и музеи столицы все еще можно будет при наличии QR-кода о вакцинации, то же касается и других общественных мероприятий с количеством людей более 500 человек.

Также сообщается, что после окончания периода нерабочих дней будет приостановлено действие бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Речь идет о жителях старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции среди жителей Москвы достиг отметки 64,2%, согласно оперативным данным федерального портала стопкоронавирус.рф.