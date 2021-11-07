Тренер Брайан Орсер объяснил прекращение работы с Евгенией Медведевой пандемией COVID-19

Канадский фигурист Брайан Орсер, по окончании своей спортивной карьеры переквалифицировавшийся в тренера, сообщил, что прекратил работать с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Орсер отметил, что Медведева, являвшаяся на тот момент его подопечной, уехала на шоу в Японию, после чего уже не смогла вернуться в Канаду. С тех пор фигуристка больше не выступала.

«Я помню, как сопровождал ее на Гран-при России осенью 2019 года, на ее последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила свое лучшее выступление за всю карьеру», — вспомнил тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Он отметил вклад Медведевой в фигурное катание и признался, что гордится своей бывшей подопечной, являвшейся лидером и вдохновляющим примером для начинающих фигуристок.