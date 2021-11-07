Экс-советник Белого дома Хилл допустила, что Трамп может вернуться к власти в США

Шансы 45-го президента США Дональда Трампа на переизбрание в 2024 году увеличиваются на фоне поражения демократов в Вирджинии. Об этом высказалась экс-советник Белого дома по России, политолог Фиона Хилл.

Эксперт в интервью The Daily Telegraph прокомментировала поражение демократов на выборах в Вирджинии. По ее словам, приход Трампа к власти может привести США к «взрывоопасной ситуации» и «гражданскому насилию» в государстве.

Фиона Хилл расценила внезапное поражение демократов на выборах как тревожный признак. Политолог полагает, что Соединенные Штаты «готовы снова принять» Трампа, а это может привести к гибели американской демократии.

«Случившееся в Вирджинии говорит о том, что у людей очень сжатые, очень ограниченные и очень короткие политические временные рамки. Они хотят мгновенных результатов», — подчеркнула Хилл.

Экс-советник Белого дома также описала пугающий для граждан сценарий, который приведет Трампа к власти. Бывший глава государства может занять президентское кресло, если действующий лидер Джо Байден не выполнит своих обязательств. Терпение американцев в отношении нынешнего руководителя уже «на исходе», добавила Хилл.

Последние социологические опросы показали, что рейтинг Байдена значительно снизился. Президент США теряет поддержку избирателей.