Видео с арестованным в Дании судном «Академик Иоффе» опубликовали в Сети

Кадры с задержанием в водах Дании российского корабля «Академик Иоффе» выложили в сеть Интернет.

В распоряжении РЕН ТВ появились эксклюзивные кадры задержания лайнера. Не так давно сообщалось, что в Дании арестовано российское исследовательское судно «Академик Иоффе». Его владельцем является Российская академия наук. Судно арестовали из-за судебного разбирательства, инициированного третьей стороной.

Предметом иска называют прежнее использование корабля. Сотрудники правоохранительных органов временно изъяли судовую документацию. Власти Дании направили в МИД России все необходимые юридические документы по факту ареста. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.