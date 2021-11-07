Глава общины в Крыму Гридчина сочла план экс-главы МВД Украины Авакова по Крыму нацистским

Инициатива бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о «реинтеграции» Крыма является нацистской. С таким мнением выступила лидер украинской общины на полуострове Анастасия Гридчина.

Недавно экс-глава киевского ведомства призвал принять два закона для «возвращения» региона. Первый предусматривает наказание за сотрудничество с Москвой, а второй — амнистию для совершивших мелкие преступления людей. Глава крымской общественной организации прокомментировала инициативу бывшего министра в беседе с РИА Новости.

«План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков — это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные — неправильные», — подчеркнула Гридчина.

Ранее Аваков призвал забыть о дипломатии в вопросе «возвращения» Крыма. По словам экс-министра, на Украине должна быть разработана соответствующая схема с участием армии.