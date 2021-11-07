Семин считает переигровку матча с «Галатасараем» хорошим вариантом для «Локомотива»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о жалобе турецкого «Галатасарая» на результат матча Лиги Европы с «железнодорожниками» (1:1).

Как отметил специалист, переигровка матча — это хороший вариант для столичного клуба, поскольку ничейный исход не устраивает команду Маркуса Гисдоля.

«Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Будет ли она? Не знаю, это тонкости регламента», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее «Галатасарай» потребовал присудить техническое поражение «Локомотиву» или переиграть матч из-за того, что арбитр не удалил защитника Дмитрия Живоглядова, получившего две желтые карточки.

В квартете Е «железнодорожники» идут на последнем месте, после четырех туров Лиги Европы в активе москвичей два очка.