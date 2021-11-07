Шойгу рассказал, что ждет боевые корабли США в Черном море

Россия не допустит провокаций США в Черном море и намерена дальше проводить военные учения в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так глава министерства прокомментировал недавнее присутствие американских ВМС у российских границ.

К боевым кораблям нерегиональных держав в Черном море ВС РФ относятся особо настороженно: по словам Шойгу, военно-морской флот сопровождает такие суда и наблюдает за ними, понимая, что «в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном». Речь идет об эсминце Defender, в июне нарушившем государственную границу РФ в Черном море.

Недалеко ушли от коллег из Великобритании и американские военные в демонстративных попытках «патрулировать» у южных берегов России. Так, 30 октября в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», а 5 ноября силы ВМФ РФ пресекли провокацию двух американских боевых кораблей у побережья Крыма, заблокировав их при попытке приблизиться к полуострову.

«Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны. <…> Дальше у них [США, — прим.ред.], я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — подчеркнул глава Минобороны РФ в эфире телеканала «Россия 1».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

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