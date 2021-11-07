Исполнивший роль пациента в фильме «Вызов» космонавт Новицкий рассказал о своем персонаже

Космонавт Олег Новицкий заявил, что сыграл в кинокартине российского режиссера Клима Шипенко «Вызов» одну из ключевых ролей. Ленту снимали на борту Международной космической станции.

Специалист признался в передаче «Служу России!», что ему довелось воплотить на экране роль пациента, а именно космонавта, с которым произошел несчастный случай. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, поэтому с Земли по сюжету отправляют смелую девушку-медика, роль которой исполнила актриса Юлия Пересильд.

«Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссера Клима Шипенко», — уточнил Новицкий.

Космонавт отметил, что с удовольствием слушал советы Пересильд. Новицкий выразил надежду, что снятую на МКС драму будет ждать успех в прокате. Фильм ожидается в 2022 году.