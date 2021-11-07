Политолог Солонников указал на отведенную Саакашвили роль «сакральной жертвы» в перевороте

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили при организации госпереворота в стране выступает в роли «сакральной жертвы», уверен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политика задержали 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави. На родине он является фигурантом нескольких уголовных дел. По прибытии в исправительное учреждение Саакашвили объявил голодовку, а власти заявили о подготовке в стране переворота. Солонников увидел в плане Саакашвили по приходу к власти украинский сценарий. Он дал комментарий РЕН ТВ.

«Сейчас все то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется, должна быть некая "сакральная" жертва, ну, в данной ситуации это он на первом этапе, дальше недовольство результатами выборов, вот, мы видели, что грузинская оппозиция не признала национально-украинское единство, не признала результатов выборов ни мэра Тбилиси, ни мэров других крупных городов», — констатировал политолог.

Воздействие на общественное сознание оказывают сторонники экс-президента. Оппозиция использует социальные сети, ей нужна массовая поддержка, заключил эксперт.

Ранее грузинская специальная пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых видно, как бывший глава государства нарушает голодовку. На видео показывается, как Саакашвили получает еду и натуральные соки.