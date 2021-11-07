Володин заявил, что интеграция РФ и Белоруссии требует тесного парламентского взаимодействия

Реализация договоренностей России и Белоруссии по интеграции нуждается в тесном парламентском взаимодействии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента прокомментировал реализацию договоренностей РФ и Белоруссии по интеграции. По словам Володина, это требует выработки инициатив и «дорожной карты», а также участия депутатов в соответствующих процессах.

«На ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран», — написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что важно укреплять контакты между профильными думскими комитетами и Народным собранием Белоруссии. Депутаты Госдумы обсудят эти вопросы на заседании 8 ноября, заключил Володин.

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко ранее утвердили Военную доктрину Союзного государства. Пресс-служба Кремля опубликовала такое сообщение в День народного единства, 4 ноября.