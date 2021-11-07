Три человека погибли при взрыве и перестрелке в афганском Джелалабаде

Как минимум три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще несколько пострадали в результате серии взрывов в столицы афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде на востоке страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, два взрыва прогремели утром в воскресенье во втором районе Джелалабада, после чего началась перестрелка между формированиями «Талибана»1 (движение запрещено в РФ) и боевиками группировки «Исламское государство1 в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ1, запрещена в РФ).. Источник сообщил, что прибывшие на место медики доставили в больницу три тела. Уточняется, двое погибших были сотрудниками полиции.

Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан» пока никак не прокомментировал случившееся.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации