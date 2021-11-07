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Глава ФЗНЦ Шугалей назвал миротворцев ООН источником всех бед центральноафриканцев

Глава ФЗНЦ Шугалей назвал миротворцев ООН источником всех бед центральноафриканцев

Коллективный Запад на самом высшем уровне проявляет бесчеловечное и потребительское отношение к странам Африки. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В качестве яркого примера ученый-социолог привел действия миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). Он отметил, что миротворцы, которые должны охранять мир и порядок в стране, стали источником всех бед местных жителей, передает ФАН.

«Особый интерес представляет недавний инцидент около резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера, когда египетский контингент МИНУСКА проник на территорию дворца и попытался провести несанкционированную съемку. Разумеется, закон страны запрещает подобные действия, и военнослужащие ЦАР, дежурившие на закрытом объекте, потребовали немедленно их прекратить. Миротворцы не подчинились, попытались скрыться с места преступления, насмерть сбили подростка по пути на собственную базу», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Этот вопиющий случай стал причиной массовых протестов центральноафриканцев против миротворческой миссии, сообщил глава ФЗНЦ. Однако на Западе предпочли проигнорировать смерть 15-летней девочки, сделав упор на якобы пострадавших бойцах МИНУСКА. При этом никакой конкретики руководство ООН не привело. Социолог с сожалением констатировал, что смерть ребенка под колесами машины «защитников» мирного населения в ЦАР стала не первой и едва ли последней в череде подобных инцидентов.