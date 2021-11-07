Правительство Красноярского края продлило срок действия QR-кодов

Власти Красноярского края заявили о продлении действия некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, в регионе будут продолжать действовать QR-коды о вакцинации коронавирусом для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий.

«Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок — до улучшения эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов будет действовать до конца ноября на Камчатке. Оперативный штаб принял решение продлить действие QR-кодов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.