Запрещенный в США фильм Евгения Пригожина «16-й» покажут в России вечером 7 ноября

Технический показ запрещенного в США фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» состоится 7 ноября. Россияне смогут посмотреть картину на ее официальном сайте в 20:00.

О появлении киноленты стало известно в конце октября. Изначально зрителей планировали познакомить с фильмом 3 ноября в Нью-Йорке и 8 ноября в Москве. По неизвестной причине американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center отказался от показа, и демонстрацию пришлось перенести на 5 ноября. Однако сеанс снова сорвали, но в этот раз полицейские. В Сети появились кадры, на которых видно, как правоохранители выгоняют зрителей из Angelika Film Center and Cafe.

По предварительным данным, сложившаяся ситуация повлияла на принятое решение впервые познакомить аудиторию с кинолентой в Сети. Любой желающий сможет увидеть настоящую историю «русского вмешательства» в выборы президента США на сайте http://16film.ru/.