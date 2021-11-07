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Корреспонденты BBC выяснили, что британцы немного знают об Украине

Корреспонденты BBC выяснили, что британцы немного знают об Украине

Жители Великобритании немногое знают об Украине, несмотря на обсуждение этой страны в зарубежной прессе. Об этом рассказали корреспонденты медиакорпорации BBC.

Журналисты решили выяснить у британцев, что им известно об Украине. Сотрудники BBC опросили прохожих Лондона. Оказалось, что немногие жители Соединенного Королевства обладают информацией об этой стране.

Один из прохожих назвал Украину красивым государством с красивыми людьми. Другой предположил, что страна когда-то «входила в состав России». Третий назвал происходящее на Украине гражданской войной.

«Малайзийский Boeing», — вспомнила ассоциацию одна из жительниц британской столицы.

Несколько граждан припомнили политика Юлию Тимошенко. При этом британцы совершенно не знают, чем украинский экс-премьер занимается сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее посетил саммит ООН по климату в Глазго. Глава государства встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.