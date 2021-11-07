Шаляпин считает половину мужчин российского шоу-бизнеса альфонсами

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин резко высказался о российском шоу-бизнесе. Артист заявил, что половина мужчин-звезд являются альфонсами.

Шаляпин регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Вокалиста обвиняют в том, что он живет на средства взрослых и состоятельных женщин. Так, например, артист состоял в отношениях с миллионершей Татьяной Клаудией Девис, которая недавно скончалась от последствий COVID-19.

Сам финалист проекта «Фабрика звезд — 6» с такой позицией не намерен соглашаться. Музыкант в ответ на нападки заявил, что российский шоу-бизнес наполовину состоит из альфонсов, в число которых он сам не входит.

«Если бы я был настоящим альфонсом, то я весь этот курятник на телевидение не таскал бы за собой. Я бы альфонсировал красивенько, клипы снимал, на красивых машинах разъезжал. У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы», — заявил он в эфире «Однажды...» на канале НТВ.

Шаляпин получил всероссийскую популярность благодаря программе «Фабрика звезд». С тех пор все внимание к себе он привлекал многочисленными романтическими отношениями с пожилыми дамами.