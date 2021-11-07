Наставник сборной Франции Дидье Дешам не исключил, что вернется к клубной работе

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам в интервью L’Equipe заявил, что после национальной команды может вернуться к клубной работе.

Французский специалист отметил, что ему пока не по душе работа в Федерации футбола Франции (FFF), но не исключил, что в будущем роль руководителя организации его заинтересует.

«Не знаю, какой будет моя жизнь после сборной Франции. Думаю, все будет хорошо. Есть вероятность, что я вернусь к работе с клубами. Не знаю, с каким именно, но думаю, что хорошим. Это больше потребность для ума и тела, мне нужен этот адреналин», — сказал 53-летний тренер.

На прошедшем Евро-2020 сборная Франции дошла до 1/8 финала турнира, где уступила в серии послематчевых пенальти команде Швейцарии (3:3, 4:5 — по пенальти). На ЧМ-2018 в России французы победили команду Хорватии и стали двукратными чемпионами мира.