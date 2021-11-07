Власти Краснодарского края не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Режим нерабочих дней не будут продлевать в Краснодарском крае после 7 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение приняли региональные власти. При это ограничительные меры, которые ввели в условиях пандемии, будут действовать в Краснодарском крае. Об этом рассказали ТАСС в оперативном штабе региона.

«Власти Краснодарского края приняли решение не продлять режим нерабочих дней. В то же время все ограничения, введенные в регионе, продолжат действовать», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, режим нерабочих дней приняли решение не продлевать в нескольких российских регионах. В частности, с 8 ноября жители Москвы вернутся на работу.