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«Каждому жителю по личному автобусу». Как мэр Вологды Воропанов стал звездой TikTok

«Каждому жителю по личному автобусу». Как мэр Вологды Воропанов стал звездой TikTok

Мэр Вологды Сергей Воропанов неспроста именует себя «первым мэром в ТикТоке»: формат забавных коротких видеороликов любимец губернатора области Олега Кувшинникова освоил «на ура». Пусть и не без помощи талантливого пиарщика, но Воропанов снискал расположение зумеров и не только — его тиктоки набирают миллионы просмотров, а рейтинги растут. По креативности Воропанову уступает даже самый «инстаграмный» губернатор, глава Московской области Андрей Воробьев.

За дело в городской администрации отвечает явно опытный «тиктокер». Серьезную продюсерскую работу выдают грамотный монтаж и явное наличие сценария. Все это Воропанову только на руку — даже самое первое видео в его аккаунте собрало около полумиллиона просмотров и более тысячи комментариев.

Начал мэр с тренда в соцсети: сначала показать себя, а потом рассказать, кем работаешь. Россиянам пришлась по душе новая искренность в политике, ведь оказывается, у чиновников тоже есть «человеческие» хобби и увлечения — спорт, езда на мотоцикле и... лесные прогулки с металлоискателем.

@sergeyvoropanov

#сначалапоказатьсебя #сначалапоказатьсебязатемкемработаешь #профессия

♬ son original - Julien

«Вы знаете… Вы выиграли этот тренд», — гласит самый популярный комментарий под роликом.

Люди реагируют по-разному: «Всесторонне развитая личность», «Меня зовут Аня, но вы можете звать меня замуж», «Искренне надеюсь, что вы не из "ЕР"», «Хорошая попытка, "Единая Россия"».

Не благодаря, а вопреки

Уроженец Вологды и обладатель трех дипломов Воропанов действительно «единоросс»: мэром он стал в ноябре 2017 года, а в 2019-м был единогласно переизбран депутатами местного парламента. Его заслуги на посту отмечал и непосредственный начальник, то есть губернатор Кувшинников — говорил, что при Воропанове построено рекордное количество соцобъектов, запущены ремонты дорог и мостов, активно привлекается общественность для решения внутригородских вопросов. Судя по всему, в ближайшие пару-тройку лет мэр в Вологде не поменяется.

«Каждому жителю по личному автобусу»: Как мэр Вологды стал звездой TikTok и что ждет его дальше
vk.com  / Сергей Воропанов

Народ, в целом, «за» Воропанова. Недовольные комментаторы из числа местных тоже находятся, но если сравнивать со шквалом негатива под постами в Instagram того же губернатора Ростовской области Василия Голубева — разница огромна. Некоторое представление об общественном мнении это все же дает.

Секрет успеха публичного образа Воропанова так же гениален, как и прост. Пошутить про подрядчика, ремонтирующего дорогу:

@sergeyvoropanov

И так каждый раз ????????‍♂️ ##мэрвологды ##вологда ##благоустройство ##кот

♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Иронизировать над собственной работой и требованиями горожан — «Стань мэром и купи каждому жителю по личному автобусу».

@sergeyvoropanov

 

♬ оригинальный звук - TheMezgvish2.0

Подчеркнуть особенности региона, напомнив про тот самый знаменитый вологодский говор:

@sergeyvoropanov

А вы переслушиваете свои голосовые????? ##мэрвологды ##вологда

♬ оригинальный звук - Сергей Воропанов

Рассказать, сколько стоит стол и куртка мэра (нет, не Gucci и не Prada):

@sergeyvoropanov

Только сейчас понял, что ношу её с 2016 года/ цена в конце видео ##мэрвологды ##вологда ##сколькостоиттвойшмот

♬ FENDI - RAKHIM

Показать своего щенка, подаренного местными жителями на Новый год — беспроигрышный вариант для мэра-блогера. Все любят щенков.

@sergeyvoropanov

История о том, как я купил лучшего друга ##собакадругчеловека ##подарокнановыйгод ##мэрвологды

♬ Intro - The xx

Своим творчеством Воропанов проложил себе дорогу в «большую политику» федерального уровня. Популярных региональных чиновников в России совсем немного, а в Москве они нарасхват. Пока молчаливые технократы открещиваются от общения с народом и чураются новых технологий, цифровая демократия широко шагает по стране.

«Натикточил» себе будущее

В региональной системе управления по-прежнему сохраняется два тренда: открытости и закрытости местных чиновников, утверждает политолог Марат Баширов. Второй вариант ничем хорошим для политиков не заканчивается, а вот открытость глав городских администраций отражается на их рейтинге и медийности.

«Аналитика показывает, что ставка на открытость мэра Вологды Сергея Воропанова и его поддержку со стороны губернатора Олега Кувшинникова сработала стратегически верно. Сейчас Воропанов постоянно мелькает в топах различных рейтингов мэров и стабильно занимает первые строчки по медиалогии. Плюс сработала ставка на местного, что на муниципальном уровне дает свое преимущество — избиратели хотят понимать, с кем ведут диалог, и насколько этот человек понимает их проблемы», — отметил политолог в своем Telegram-канале.

«Каждому жителю по личному автобусу»: Как мэр Вологды стал звездой TikTok и что ждет его дальше
Pr Scr vk.com TikTok / @sergeyvoropanov  / 

Напомним: предыдущий «мэр здорового человека», как кличут подобных Воропанову пользователи рунета, отправился из своего кресла прямиком в Госдуму РФ.

В сентябрьской избирательной кампании глава Якутска Сардана Авксентьева, сделавшая свои рейтинги благодаря Instagram и «хайповым» решениям, стала лицом бренда «Новых людей», а впоследствии депутатом ГД по партийным спискам. Разница невелика: мэр Якутска обещала горожанам продать все дорогие автомобили, содержащиеся на балансе мэрии; мэр Вологды обещал раздать местным по мороженому в летнюю жару.

Не исключено, что появление Воропанова среди высших эшелонов власти — лишь вопрос времени.