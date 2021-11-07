«Каждому жителю по личному автобусу». Как мэр Вологды Воропанов стал звездой TikTok

Мэр Вологды Сергей Воропанов неспроста именует себя «первым мэром в ТикТоке»: формат забавных коротких видеороликов любимец губернатора области Олега Кувшинникова освоил «на ура». Пусть и не без помощи талантливого пиарщика, но Воропанов снискал расположение зумеров и не только — его тиктоки набирают миллионы просмотров, а рейтинги растут. По креативности Воропанову уступает даже самый «инстаграмный» губернатор, глава Московской области Андрей Воробьев.

За дело в городской администрации отвечает явно опытный «тиктокер». Серьезную продюсерскую работу выдают грамотный монтаж и явное наличие сценария. Все это Воропанову только на руку — даже самое первое видео в его аккаунте собрало около полумиллиона просмотров и более тысячи комментариев.

Начал мэр с тренда в соцсети: сначала показать себя, а потом рассказать, кем работаешь. Россиянам пришлась по душе новая искренность в политике, ведь оказывается, у чиновников тоже есть «человеческие» хобби и увлечения — спорт, езда на мотоцикле и... лесные прогулки с металлоискателем.

«Вы знаете… Вы выиграли этот тренд», — гласит самый популярный комментарий под роликом.

Люди реагируют по-разному: «Всесторонне развитая личность», «Меня зовут Аня, но вы можете звать меня замуж», «Искренне надеюсь, что вы не из "ЕР"», «Хорошая попытка, "Единая Россия"».

Не благодаря, а вопреки

Уроженец Вологды и обладатель трех дипломов Воропанов действительно «единоросс»: мэром он стал в ноябре 2017 года, а в 2019-м был единогласно переизбран депутатами местного парламента. Его заслуги на посту отмечал и непосредственный начальник, то есть губернатор Кувшинников — говорил, что при Воропанове построено рекордное количество соцобъектов, запущены ремонты дорог и мостов, активно привлекается общественность для решения внутригородских вопросов. Судя по всему, в ближайшие пару-тройку лет мэр в Вологде не поменяется.

vk.com / Сергей Воропанов

Народ, в целом, «за» Воропанова. Недовольные комментаторы из числа местных тоже находятся, но если сравнивать со шквалом негатива под постами в Instagram того же губернатора Ростовской области Василия Голубева — разница огромна. Некоторое представление об общественном мнении это все же дает.

Секрет успеха публичного образа Воропанова так же гениален, как и прост. Пошутить про подрядчика, ремонтирующего дорогу:

Иронизировать над собственной работой и требованиями горожан — «Стань мэром и купи каждому жителю по личному автобусу».

Подчеркнуть особенности региона, напомнив про тот самый знаменитый вологодский говор:

Рассказать, сколько стоит стол и куртка мэра (нет, не Gucci и не Prada):

Показать своего щенка, подаренного местными жителями на Новый год — беспроигрышный вариант для мэра-блогера. Все любят щенков.

Своим творчеством Воропанов проложил себе дорогу в «большую политику» федерального уровня. Популярных региональных чиновников в России совсем немного, а в Москве они нарасхват. Пока молчаливые технократы открещиваются от общения с народом и чураются новых технологий, цифровая демократия широко шагает по стране.

«Натикточил» себе будущее

В региональной системе управления по-прежнему сохраняется два тренда: открытости и закрытости местных чиновников, утверждает политолог Марат Баширов. Второй вариант ничем хорошим для политиков не заканчивается, а вот открытость глав городских администраций отражается на их рейтинге и медийности.

«Аналитика показывает, что ставка на открытость мэра Вологды Сергея Воропанова и его поддержку со стороны губернатора Олега Кувшинникова сработала стратегически верно. Сейчас Воропанов постоянно мелькает в топах различных рейтингов мэров и стабильно занимает первые строчки по медиалогии. Плюс сработала ставка на местного, что на муниципальном уровне дает свое преимущество — избиратели хотят понимать, с кем ведут диалог, и насколько этот человек понимает их проблемы», — отметил политолог в своем Telegram-канале.

Pr Scr vk.com TikTok / @sergeyvoropanov /

Напомним: предыдущий «мэр здорового человека», как кличут подобных Воропанову пользователи рунета, отправился из своего кресла прямиком в Госдуму РФ.

В сентябрьской избирательной кампании глава Якутска Сардана Авксентьева, сделавшая свои рейтинги благодаря Instagram и «хайповым» решениям, стала лицом бренда «Новых людей», а впоследствии депутатом ГД по партийным спискам. Разница невелика: мэр Якутска обещала горожанам продать все дорогие автомобили, содержащиеся на балансе мэрии; мэр Вологды обещал раздать местным по мороженому в летнюю жару.

Не исключено, что появление Воропанова среди высших эшелонов власти — лишь вопрос времени.