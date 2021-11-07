Гэтжи впервые победил в UFC после поражения от Хабиба

Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи на турнире UFC 268 взял верх над Майклом Чендлером. Это первый поединок 35-летнего американца после поражения от непобежденного экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова осенью 2020 года.

Глава UFC Дана Уайт не смог ответить на прямой вопрос о том, получит ли Гэтжи титульный поединок после победы над соотечественником.

«Он показал отличное выступление, и он занимает второе место в рейтинге легкого веса. Посмотрим», — отметил президент UFC.

Встречу назвали лучшим поединком вечера. Судьи единогласно отдали победу Гэтжи — 29–28, 29-28, 30-27. После поединка спортсмены не смогли посетить пресс-конференцию из-за большого количества пропущенных ударов. Бойцов отправили в медицинскую клинику.