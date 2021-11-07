Политолог Золотарев предсказал досрочную отставку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может не удержаться на своем посту до конца срока, считает политолог Андрей Золотарев.

По его словам, если ряд факторов сложатся не в пользу украинского лидера, то он может досрочно уйти в отставку. Ему необходимо любой ценой предотвратить веерные отключения электроэнергии и сохранить тарифы для населения хотя бы на текущем уровне, пишет «Украина.ру».

«Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход… Есть ряд косвенных признаков серьезного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы», — сказал он.

Стоит отметить, что Украина пренебрегает возможностью покупки российского газа по низкой цене, предпочитая реверс из европейских стран. Однако на фоне кризиса на энергетическом рынке Европы тарифы на Украине могут значительно вырасти.