Камару Усман единогласным решением судей победил Колби Ковингтона на UFC 268

Турнир по смешанным единоборствам UFC 268 состоялся в Нью-Йорке в ночь на 7 ноября. Главным поединком вечера стал реванш между американцами Камару Усманом и Колби Ковингтоном.
Судьи по итогам пяти раундов единогласным решением отдали победу 34-летнему Усману — Ковингтон второй раз проиграл соотечественнику.
The Usman Era continues ????— UFC (@ufc) November 7, 2021
[ @Usman84kg | #UFC268 | #AndStill ] pic.twitter.com/YMdKDxy54f
Напомним, Усман прошлый поединок провел весной 2021 года на турнире UFC 261, отправив в нокаут еще одного соотечественника Хорхе Масвидаля во втором раунде. На счету Усмана 21 бой в профессиональной карьере — 20 побед и одно поражение.