Камару Усман единогласным решением судей победил Колби Ковингтона на UFC 268

Турнир по смешанным единоборствам UFC 268 состоялся в Нью-Йорке в ночь на 7 ноября. Главным поединком вечера стал реванш между американцами Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

Судьи по итогам пяти раундов единогласным решением отдали победу 34-летнему Усману — Ковингтон второй раз проиграл соотечественнику.

Напомним, Усман прошлый поединок провел весной 2021 года на турнире UFC 261, отправив в нокаут еще одного соотечественника Хорхе Масвидаля во втором раунде. На счету Усмана 21 бой в профессиональной карьере — 20 побед и одно поражение.