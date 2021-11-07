Тимошенко обвинила Киев в упущенной возможности покупать газ дешевле

Украина впервые за весь период независимости не запаслась голубым топливом, хотя имела возможность заполнить газом собственные подземные хранилища (ПГХ) по минимальной стоимости.

Запасов хватило бы для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Соответствующее заявление сделала бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Текущий кризис энергии в стране является рукотворным. А все потому, что у Киева есть все для обеспечения своих потребностей, подчеркнула депутат Рады.

По словам Тимошенко, у Украины есть уникальные подземные хранилища голубого топлива, в которые вмещается 38 млрд кубометров газа. Этого объема достаточно, что страна без проблем обеспечивала потребности до каждого следующего сезона отопления.

Парламентарий отметила, что правительство не стало закупаться голубом топливом летом. По словам Тимошенко, Киев мог приобрести голубое топливо этим летом по цене, которая в шесть раз меньше на рынке в мире.