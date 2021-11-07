Политолог Безпалько назвал хайпом обещания Зеленского вернуть Крым

Все заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма и скифского золота являются отчаянной попыткой повысить стремительно падающий рейтинг, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, эти обещания не представляют собой ничего серьезного. Если Зеленского будут переизбирать, то продлеваться они могут до его самого последнего срока. Об этом политолог заявил в интервью с «Известиями».

«Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернется в состав, вообще вся Россия войдет в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, это обещание, это попытка повысить свой предвыборный рейтинг, который у Зеленского падает», — считает эксперт.

Безпалько добавил, что уже через десять лет Зеленский может и не вспомнить о своих громогласных заявлениях. Как отметил политолог, вероятно, украинского президент и не изберут вновь, но зато он может получить за свое президентство крупную сумму денег и «уехать отдыхать во Флориду».