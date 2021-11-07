Зеленского обвинили в строительстве дорог на Украине для русских танков

Отремонтированные в рамках кампании президента Украины Владимира Зеленского дороги подойдут для «идущих на Киев русских танков». Об этом заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый.

Он заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что строящиеся сейчас дороги вряд ли простоят дольше двух лет. Чалый отметил, что на будущий год-два по ним хорошо пройдет в Киев русский танк. По его мнению, Зеленский строительством таких дорог «подыгрывает» России.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины. Сосредоточение войск зафиксировали около города Ельня в Смоленской области, которая граничит не с Украиной, а с Белоруссией.

Пресс-служба Министерства обороны Украины в свою очередь сообщила, что не фиксирует фактов наращивания войск. В ведомстве заявили, что подобные заявления являются элементом «специальных информационно-психологических действий».