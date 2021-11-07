Вашингтон предложил Багдаду помощь в расследовании покушения на премьера Ирака

Вашингтон осуждает нападение на резиденцию иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми и предложил свою помощь в расследовании этой атаки.

Об этом сказано в заявлении главы пресс-центра Госдепартамента Неда Прайса. В Госдепе сообщили, что с облегчением узнали, что Мустафа аль-Казыми не пострадал во время атаки.

По мнению США, это нападение является очевидным актом терроризма. В госдепе подчеркнули, что преступники для нападения выбрали само сердце Ирака.

Прайс отметил, что США находятся в тесном контакте с иракскими силами безопасности. По словам главы пресс-службы, Госдеп предложил свою помощь в расследовании этой атаки.

Нападение на премьер-министра злоумышленники совершили в ночь с 6 на 7 ноября. Резиденция аль-Казыми находился в «зеленой зоне» Багдада. Ее атаковали с помощью беспилотника с взрывчатыми устройствами.