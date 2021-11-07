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Лавров обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном ядерную сделку

Лавров обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном ядерную сделку

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Стороны выступили за восстановление плана в изначальном виде. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Стороны высказались за восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», — говорится в сообщении.

Ранее Госдеп назвал ядерную программу Ирана самой неотложной проблемой на Ближнем Востоке. Вашингтон планирует договориться с Ираном вернуться к соблюдению СВПД в качестве средства обеспечения того, чтобы Тегеран не мог заполучить ядерное оружие.